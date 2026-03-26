El Parlamento de Honduras cesa de forma definitiva al fiscal general, Johel Zelaya

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Honduras. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Nacional de Honduras ha cesado de forma definitiva al fiscal general del país, Johel Zelaya, tras un juicio político abierto por su supuesta implicación en irregularidades en el desempeño de su cargo, tal y como venían denunciando los diputados hondureños.

Tras la lectura del informe final elaborado por la Comisión Especial de Juicio Político, la Cámara ha adoptado la destitución de Zelaya con 93 votos a favor. Durante el pleno, el propio fiscal presentó --en vano-- un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regular el proceso de destitución en cuestión y una nota en la que renunciaba a comparecer ante el pleno.

La Comisión Especial del Juicio Político contra el Fiscal General --creada específicamente para este caso-- está integrada por los diputados Mario Pérez, Jorge Cálix, Antonio Rivera, Luz Ernestina Mejía, Kilvett Bertrand, Francis Cabrera, María José Sosa, Alex Berríos y Éder Leonel Mejía.

Según la denuncia, durante su gestión y especialmente en el marco del proceso electoral, incluyendo los días previos a las elecciones generales de 2025, la Fiscalía "realizó diversas acciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)".

El proceso, que buscaba determinar las responsabilidades políticas del fiscal general a medida que se polarizaba el ambiente en el hemiciclo, ha resultado así en su salida del cargo, que pasará ahora a manos del abogado Pablo Emilio Reyes. Zelaya, que ha alegado que el proceso se ha desarrollado "de forma acelerada", ha afirmado que carece de garantías y registra "irregularidades", según informaciones recogidas por el diario 'La Prensa'.

Este caso marca un punto de inflexión a medida que se incrementa el uso de este tipo de procesos de destitución en Honduras, en pleno clima de confrontación entre grupos políticos, que intercambian acusaciones sobre falta de transparencia e irregularidades.

DIMISIÓN DE LA PRESIDENTA DEL SUPREMO

Por su parte, y durante la misma sesión plenaria, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, ha presentado su "renuncia irrevocable" al cargo con la finalidad de evitar un juicio político en su contra a medida que se tomaban las primeras medidas para abrir este proceso.

Aunque ha confirmado su salida de la Presidencia del tribunal en una carta de dimisión, ha asegurado que seguirá trabajando como magistrada: "Esta renuncia se presenta de manera exclusiva al cargo de presidenta, por lo que continuaré ejerciendo mis funciones como magistrada propietaria de la Corte Suprema de Justicia".

Asimismo, ha explicado que la decisión responde a la aprobación de un decreto legislativo que modifica la estructura de funciones dentro del poder judicial, por lo que ha asegurado que su salida busca "fortalecer la institucionalidad y permitir que el pleno ejerza plenamente sus nuevas atribuciones, mientras continúa desempeñándose como magistrada".

El diputado Jorge Cálix ha presentado a Wagner Vallecillo como candidato para sucederla al frente del Supremo ahora que su renuncia ha sido aceptada. La dimisión llega en plenas tensiones institucionales debido al debate sobre el funcionamiento del sistema judicial hondureño.

Obando asumió el cargo en el año 2023 y se convirtió así en una figura clave dentro de la estructura del Estado, con amplias responsabilidades. Durante su gestión, ha participado en decisiones relevantes, en un período caracterizado por constantes acusaciones y tensiones en el seno del poder judicial.