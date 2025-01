El Parlamento de Israel avala romper la cadena de mando para entregar información de Inteligencia al Gobierno

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Israel ha aprobado este miércoles en primera lectura una ley que busca proteger a quienes filtren información de Inteligencia al primer ministro o los altos cargos del Gobierno sin autorización previa, un texto impulsado por el Partido Sionismo Religioso.

La medida ha salido adelante con el voto a favor de 53 diputados frente a 43 que se han opuesto a la normativa, bautizada como 'Ley Fedelstein II' y que permitiría a los efectivos y miembros del Ejército a saltarse la cadena de mando y violar los protocolos de seguridad para entregar información sensible y "esencial para la seguridad del Estado" con el objetivo de "evitar daños a las vidas humanas".

La legislación estipula que los militares que compartan estas informaciones deben actuar "sin intención de dañar a la seguridad nacional" y como "medida razonable para evitar la entrega a de este tipo de informaciones a partes no autorizadas".

Desde Sionismo Religioso aseguran que esta ley ofrece a las figuras políticas de relevancia de información esencial y lo ha comparado con la lucha contra la corrupción, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. El proyecto de ley establece que las alertas previas a los atentados del 7 de octubre de 2023 no fueron presentadas debidamente ante las autoridades pertinentes.

El Parlamento aprobó una medida similar el pasado mes de diciembre para evitar que algunos soldados y miembros del Ejército fueran llevados ante la Justicia por ofrecer datos clasificados al primer ministro, Benjamin Netanyahu, y altos cargos de Defensa sin autorización previa.

El primer borrador de esta ley fue introducido después de que el militar Ari Rosenfeld fuera arrestado y acusado de filtrar información de Inteligencia a un asesor de Netanyahu, Eli Feldstein.