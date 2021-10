El Parlamento de Rumanía respalda la moción de censura contra el primer ministro

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Rumanía ha votado este martes a favor de destituir al primer ministro, Florin Citu, en una moción de censura impulsada por el Partido Socialdemócrata (PSD) menos de un año después de que el 'premier' asumiera su cargo.

Según la información recogida por la prensa rumana, la moción de censura ha salido adelante con 281 votos a favor, aunque sólo eran necesarios 234. Los parlamentarios de los partidos Unión Salvar Rumanía (USR, liberal), socio de la coalición de Gobierno, y Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR, nacionalista y conservador) han votado a favor.

Por su parte, los parlamentarios del Partido Nacional Liberal (PNL) y la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (conservador), además de los partidos de las minorías, han votado en contra.

Durante el debate, Citu ha señalado que con él como primer ministro "el Gobierno no es un juego de niños" y ha mostrado su decepción por que USR haya votado a favor de destituirlo, al tiempo que ha pedido perdón a la ciudadanía por creer en la formación política, que ha tildado de "bipolar". "El USR vota en una moción de censura que dice de sus propios ministros que son incompetentes", ha remachado.

La moción de censura contra Citu ha intensificado las tensiones políticas en Rumanía que ya han ocasionado una caída histórica del valor del leu rumano, según recuerda la agencia Bloomberg. Además, ha tenido lugar la misma jornada en la que Rumanía ha notificado un récord de casos diarios de COVID-19, 15.000, en medio de una cuarta ola de contagios.

Citu ha hecho referencia a la situación de la pandemia durante su intervención en el Parlamento y ha arremetido contra el USR de nuevo. "No prepararon a Rumanía para la cuarta ola de la pandemia y luego los colegas de la USR dejan el Ministerio de Salud sin ministro, en medio de una crisis sanitaria", ha lamentado, antes de remarcar que se trata de un acto de "irresponsabilidad" y "un ataque a la salud de los rumanos".

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, debe nombrar ahora un sustituto para Citu, de 49 años y ex banquero de inversiones. Antes de la moción de censura, el ya ex primer ministro había expresado su esperanza de permanecer en el cargo. Antes de la votación ya había afirmado que su formación política, el Partido Liberal, planea mantenerse en el poder.

"Todas las opciones están sobre la mesa", ha dicho, antes de remarcar que su formación "no se irá" y "no se rendirá". "No dejaremos que el país caiga en manos de los codiciosos", ha remachado.

Iohannis, que había respaldado a Citu, ha anunciado tras la moción de censura que convocará a los partidos políticos a consultas la próxima semana. En rueda de prensa, ha señalado que Rumanía ha de encontrar una "solución" para "ser gobernada".

"La pandemia, la crisis del precio de la electricidad, se acerca el invierno, todo esto debe ser resuelto por alguien. Este alguien es el Gobierno de Rumanía", ha indicado, remarcando que es momento de mostrar "madurez y responsabilidad", recoge la agencia de noticias rumana Agerpress.