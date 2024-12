El Parlamento de Suiza aprueba ilegalizar al partido-milicia libanés Hezbolá

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Suiza ha aprobado este martes ilegalizar al partido-milicia libanés Hezbolá, al que ha descrito como una "organización terrorista paramilitar", una medida que llega menos de una semana después de que los diputados prohibieran también la actividad del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en territorio suizo.

Tanto Hezbolá como Hamás han sido designados organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos y varios países europeos. Suiza, tradicionalmente neutral, no había alineado hasta ahora su postura con la del resto de Estados de la zona.

No obstante, tras la ilegalización de Hamás, el Gobierno suizo ha señalado que "esto no supone un cambio general de paradigma a la hora de prohibir organizaciones" y ha aclarado que "en aquel momento no se ilegalizó también Hezbolá porque se estableció que cada caso tendría que ser abordado a su debido momento y de forma individual".

La prohibición que afectaba a Hamás incluía también a aquellos grupos "que le sirven de tapadera" al considerar que son a su vez "organizaciones terroristas". El Parlamento ha asegurado en ambos casos que se trata de medidas que buscan "promover el Derecho Internacional" y garantizar la protección del país.