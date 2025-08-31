El partido gobernante de Benín elige al ministro de Finanzas como candidato presidencial

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actual ministro de Finanzas y Cooperación de Benín, Romuald Wadagni, ha sido designado este fin de semana como candidato de la mayoría gobernante para las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril de 2026, en las que se elegirá al sucesor del presidente Patrice Talon.

Wadagni ha sido elegido candidato de la Unión Progresista para la Renovación Democrática (UPR) y del Bloque Republicano (BR), por lo que se confirma definitivamente que Talon no será candidato a la reelección para un tercer mandato, según recoge la emisora RFI.

La decisión se ha tomado tras mantener consultas con el presidente saliente, lo que ha permitido elegir a Wadagni, de 49 años, como candidato por unanimidad.

Wadagni lleva colaborando estrechamente con Talon desde 2016, cuando fue nombrado Tesorero Nacional y ha sido el encargado de diseñar la política económica del país. Estudio en la Escuela de Empresariales de Harvard y en la Universidad de Grenoble y tiene un perfil de tecnócrata.

"Lo elegimos por unanimidad", ha proclamado el presidente del Bloque Republicano, Abdoulaye Bio Tchané, decisión confirmada también por el líder de la UPR, Joseph Djogbénou: "Es nuestro candidato". Ahora se espera a la elección del compañero de fórmula de Wadagni, información que podría conocerse en un plazo de unas 48 horas.