El partido gobernante de Japón cierra un acuerdo de coalición y allana el camino a la elección de Takaichi

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón ha firmado un acuerdo de coalición con el opositor partido libertario Innovación, lo que allana el camino para que la ultranacionalista Sanae Takaichi se convierta en nueva primera ministra y representa la ruptura definitiva con el partido Komeito, el que era desde hace un cuarto de siglo su tradicional socio minoritario.

El presidente de Innovación, Hirofumi Yoshimura, y Takaichi han rubricado un acuerdo de coalición este lunes tras llevar a cabo una importante reunión con altos cargos de ambas formaciones que tiene como principal condición la reducción en un diez por ciento del número de diputados de la Dieta, el Parlamento japonés.

"Compartimos la misma visión que el PLD y nuestro deseo de fortalecer a Japón", ha subrayado Yoshimura durante una rueda de prensa en la que ha asegurado que entre las prioridades del nuevo Ejecutivo estará elaborar un proyecto de presupuesto suplementario o abolir los subsidios al gas y la electricidad.

Ambos partidos también han acordado poner fin al impuesto al consumo de alimentos, entre otras medidas económicas, y a las donaciones por parte de empresas y organizaciones a los partidos políticos, según ha recogido la cadena de televisión NHK.

Takaichi fue elegida líder del PLD tras la dimisión del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en medio de las críticas en el seno de su partido por la aplastante derrota sufrida en las recientes elecciones a la Cámara Alta del pasado mes de julio.

El partido Komeito rompió con su histórica alianza con el PLD ante la elección de Takaichi, una conservadora de línea dura que logró vencer a su gran rival, el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, y se encamina ahora a ser la primera mujer que asumirá la Jefatura del Gobierno del país nipón.

Innovación cuenta ahora mismo con 19 escaños en la cámara baja de la Dieta, el Parlamento japonés, que se sumarían a los 100 del PLD. Si bien la nueva coalición conservadora no ostenta la mayoría en la Cámara, es poco probable que los partidos de la oposición puedan presentar a un candidato conjunto para hacer frente a Takaichi.