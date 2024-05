El partido Judaísmo Unido de la Torá pide a Netanyahu fondos para Educación bajo amenaza de abandonar la coalición

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá ha dado un ultimátum al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que destine cientos de millones de shekels al sistema educativo del país antes de este mismo sábado bajo la amenaza de abandonar sus cargos en el Gobierno de coalición y al frente de varias comisiones parlamentarias.

La formación busca que Netanyahu aumente los salarios de las escuelas haredíes, una comunidad ortodoxa que al menos hasta ahora había gozado de diferentes beneficios, como la exención de cumplir con el servicio militar obligatorio en Israel. Judaísmo Unido de la Torá considera que el Gobierno está bloqueando los fondos para las prioridades ultraortodoxas.

El partido ha emitido un comunicado en el que señala que su 'número dos', Moshe Gafni, ha remitido una misiva a Netanyahu en la que recalca que sus diputados no podrán abandonarán cargos de responsabilidad en el Ejecutivo. Fuentes del partido señalan a 'The Times of Israel' que los ministros del Gobierno también abandonarán sus puestos.

Gafni preside la comisión de Finanzas de la Knesset, mientras que los diputados Yaakov Asher y Yisrael Eichler encabezan las comisiones del Interior y de Bienestar Social, respectivamente. Asimismo, Judaísmo Unido de la Torá ostenta dos carteras ministeriales, la de Vivienda y Construcción y la de Asuntos de Jerusalén y Tradición Judía.