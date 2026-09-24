El partido de Lula pide al Supremo investigar una supuesta interferencia extranjera a favor de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonario en un mitin en Sao Paulo, Brasil. - Leandro Chemalle / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido de los Trabajadores (PT) del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha solicitado al Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura urgente de una investigación por supuesta financiación extranjera a favor de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre.

En un escrito dirigido al juez Flávio Dino, la formación oficialista insta a la Policía Federal a indagar en posibles aportaciones de una organización vinculada a la derecha estadounidense, la Rockbridge Network --cofundada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance--. El PT busca aclarar si empresarios intermediaron para canalizar servicios y fondos foráneos no declarados a la campaña de Bolsonaro, eludiendo las leyes electorales brasileñas.

Asimismo, el comunicado emitido por el partido resalta la difusión gratuita de documentales y cursos de productoras vinculadas a sociedades extranjeras en las plataformas del PL, lo que podría constituir una donación encubierta. El PT también alerta sobre una campaña de publicaciones pagadas en la red social X para inflar la percepción de favoritismo de Bolsonaro utilizando las cuotas de la casa de apuestas Polymarket, omitiendo la identidad de los financiadores de dichos anuncios.

Ante estas presuntas irregularidades, el PT ha exigido medidas para la conservación de contratos, archivos y registros digitales, advirtiendo de que las decisiones de gobiernos y entidades extranjeras no pueden ejecutarse en el país para desequilibrar la carrera presidencial.

En paralelo a la petición ante el Supremo, la coalición oficialista --Brasil Listo Para Más-- ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) exigiendo la anulación de la candidatura de Bolsonaro, principal rival de Lula, y su compañero de fórmula, Alfredo Gaspar, así como la inhabilitación por ocho años del propio candidato y de su hermano, Eduardo Bolsonaro.

La coalición acusa a los hermanos Bolsonaro de abuso de poder político y económico. En concreto, denuncia presuntas articulaciones con autoridades estadounidenses para promover sanciones comerciales contra Brasil y desacreditar el sistema electoral con el fin de desgastar al Gobierno de Lula. Además, solicitan que se investigue una supuesta oferta de ventajas sobre el patrimonio de minerales críticos y tierras raras de Brasil a cambio de apoyo electoral extranjero.