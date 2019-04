El partido de Machar insiste en aplazar la formación del gobierno de unidad en Sudán del Sur

Publicado 24/04/2019 17:58:56 CET

Exige que primero se cumpla con la unificación de fuerzas estipulada por el acuerdo de paz firmado en septiembre

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El principal grupo de oposición en Sudán del Sur, el liderado por el exvicepresidente Riek Machar, ha insistido en que no participará en el gobierno de unidad que debería estar formado para el próximo 12 de mayo en virtud del acuerdo de paz suscrito por las partes el pasado septiembre a menos que se prorrogue el plazo otros seis meses.

Así lo ha hecho saber el líder de las juventudes del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), Puot Kang Chuol, en declaraciones a la emisora Radio Tamazuj, reiterando así una postura que ya ha venido manifestando el propio Machar, que se niega a regresar a Yuba por ahora.

"El acuerdo de paz dice que debemos acantonar las fuerzas, entrenarlas, desplegarlas juntos como un Ejército nacional unificado, una Policía nacional unificada y un servicio de seguridad nacional unificado", ha sostenido Chuol.

"No podemos formar un Gobierno de unidad sin lograr la unificación de fuerzas estipulada en el acuerdo, ese es nuestro motivo básico", ha justificado el dirigente del SPLM-IO, subrayando que no es posible que las partes puedan completar este requisito en menos de dos semanas.

"Nuestra postura es que el Gobierno debería ampliar el plazo, dar los recursos para hacer lo que contempla el acuerdo, y luego formaremos el gobierno", ha explicado el líder de las juventudes del partido, "un gobierno en el que todos los sursudaneses creamos, confiamos y digamos que es nuestro".

Chuol, que también es miembro del comité nacional para los preparativos de cara a la transición, ha advertido de que formar un gobierno de unidad sin los preparativos adecuados de seguridad supone una violación del acuerdo suscrito el pasado 12 de septiembre.

DEBE HABER UNA PAZ COMPLETA EN EL PAÍS

"¿Cómo va a decir el Gobierno a refugiados y desplazados internos que regresen a casa si no hay una paz completa en el país? El argumento de que nuestra gente perderá la esperanza no es cierto. Lo que la gente necesita es una paz completa y estabilidad", ha defendido Chuol. De lo contrario, los desplazados y refugiados seguirán viviendo fuera de sus hogares y "no estaremos ayudando a nuestro pueblo", ha añadido.

La semana pasada, Machar, que debería recuperar su cargo de primer vicepresidente en el nuevo gobierno, ya dijo que hacían falta seis meses más para que este se pudiera conformar. El líder rebelde, que vive actualmente en Jartum, se niega a regresar a Yuba, como le ha invitado a hacer el presidente del país, Salva Kiir.

El mandatario advirtió el sábado de que "cualquier retraso en la formación del Gobierno acabará con las esperanzas de paz de nuestro pueblo". "Todo el acuerdo depende de la formación del gobierno de unidad y cualquier demora sería un acto de mala fe a ojos de nuestros ciudadanos", sostuvo Kiir.

"El país está listo para el amanecer de un nuevo sentido de unidad nacional y no hay mejor manera de expresarlo que creando un gobierno que reúna a todas las partes", insistió el presidente, que reconoció que el acuerdo de paz se enfrenta a numerosos retos, pero con voluntad política se podrán superar.

El conflicto en Sudán del Sur ha provocado una grave crisis humanitaria. Más de 2,3 millones de sursudaneses han buscado refugio en los países de la región mientras que otros 1,9 millones están desplazados dentro del país. Además, casi siete millones de personas tienen problemas para garantizar su alimentación.