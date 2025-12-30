El partido respaldado por la junta reivindica una amplia victoria en la primera fase de las elecciones en Birmania

Trabajadores de la comisión electoral de Birmania realizan el recuento tras las generales del 28 de diciembre, las primeras desde el golpe de Estado de febrero de 2021 (archivo) - Europa Press/Contacto/Myo Kyaw Soe

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido político respaldado por la junta militar de Birmania ha asegurado este martes que se hizo con cerca del 80 por ciento de los escaños en la primera fase de las elecciones generales, las primeras que se celebran en el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero, si bien la comisión electoral no ha publicado por ahora resultados oficiales.

El portavoz del Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), Hla Thein, ha afirmado en declaraciones concedidas al diario birmano 'The Irrawady' que la formación habría obtenido "al menos el 80 por ciento" de los escaños, lo que le daría cerca de 90 de los 102 asientos de la Cámara Baja del Parlamento en disputa en la primera de las tres fases en las que estará dividida la votación.

La primera fase tuvo lugar el domingo en 102 de las 303 circunscripciones de Birmania, con la segunda y la tercera previstas para el 11 y el 25 de enero. Además, 65 circunscripciones no podrán votar debido a los combates entre el Ejército y una plétora de grupos armados activos en diferentes zonas del país asiático.

El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, defendió el domingo que las elecciones serán "libres y justas", en medio de denuncias por la represión de las autoridades y el conflicto abierto desde hace casi cinco años en el país asiático. "Están organizadas por el Ejército, así que no podemos permitir que nuestro nombre sea mancillado", sostuvo.

El país se encuentra sumido en una grave crisis desde la asonada de 2021, perpetrada por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi se hizo con la victoria.

Suu Kyi se encuentra cumpliendo una condena de 27 años de prisión por cargos que, según sus seguidores, constituyen parte de una persecución política en su contra. Su partido fue disuelto tras negarse a registrarse oficialmente bajo las nuevas normas de la junta y no ha concurrido a las elecciones, boicoteadas por otros partidos opositores.