El partido ultraderechista alemán AfD expulsa a un concejal por pronunciar un discurso de corte "hitleriano"

BERLÍN 2 Dic. (DPA/EP) -

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha expulsado este martes a Alexander Eichwald, un concejal de la localidad de Herford, situada en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, por haber pronunciado durante el fin de semana un discurso de corte "hitleriano".

La medida ha sido adoptada por la rama local de la formación después de que Eichwald diera un discurso el domingo durante la fundación de una nueva organización juvenil de la AfD, bautizada como Generación Alemania. Allí, pronuncia unas palabras similares a las del dictador alemán Adolf Hitler.

Evocando las declaraciones dadas durante la época nacionalsocialista, el político, de 30 años, se dirigió a los presentes con palabras como "camaradas del partido". "Aquí compartimos juntos nuestro amor y nuestra lealtad a Alemania", dijo entonces.

En su intervención, que posteriormente fue objeto de duras críticas por parte de los asistentes, afirmó que "es y sigue siendo un deber nacional proteger la cultura alemana de las influencias extranjeras", unas palabras generalmente vinculadas a la ideología nazi.

Según el diputado nacional de la AfD Maximilian Kneller, Eichwald se había comportado de forma discreta hasta ahora, lo que sugiere que su aparición en el congreso fundacional del domingo fue un acto deliberado, ya sea por iniciativa propia o en nombre de terceros.

Kneller ha destacado que la AfD se ha mostrado unánime a la hora de expulsarlo y que está barajando la posibilidad de adoptar todas las medidas necesarias "para deshacerse de él allá donde sea posible".

El copresidente de la AfD, Tino Chrupalla, ha dicho esperar a ver "qué más sale a la luz". "Aún no sabemos todo lo que puede pasar. En cualquier caso, no seguirá siendo miembro del partido. Eso es seguro", ha remachado.