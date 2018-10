Passos Coelho califica el programa de SYRIZA de "cuento de niños"

Publicado 26/01/2015 21:20:24 CET

El primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, ha calificado de "cuento de niños" el programa electoral con el que la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) ha ganado las elecciones griegas.

En cuanto al impago de la deuda, Passos Coelho ha asegurado que "eso no existe". "Si existiese, no habría ningún gobierno que no siguiese ese camino. Ese camino no está disponible para Grecia, como no está disponible para ningún otro" país, ha argumentado.

Passos Coelho ha criticado que SYRIZA promulgue que "es posible que un país no quiera asumir sus compromisos, que no pague sus deudas, aumente los salarios baje los impuestos y que sus socios garanticen financiación sin contrapartidas", informa la agencia de noticias portuguesa Lusa.

"Todo el mundo sabe que es difícil conciliar el programa del partido que ha ganado las elecciones con las normas europeas. Espero que seas posible conciliarlo, porque reconocemos el enorme esfuerzo que han hecho los griegos y esperamos que Grecia pueda mantenerse dentro de la moneda de la UE", ha afirmado el dirigente portugués en declaraciones a la prensa desde la Universidad Católica Portuguesa, en Lisboa.

Passos Coelho ha manifestado además su esperanza de que el nuevo gobierno griego "ejerza sus competencias para conciliar la necesidad de crecimiento de Grecia con la necesidad de cumplir las normas, unas normas que no fueron diseñadas especialmente para Grecia, sino que son válidas para todos los países europeos". "Sin estas reglas, Europa se desintegraría", ha apostillado.

En ese sentido, ha destacado que otros dos países rescatados, Irlanda y el propio Portugal, "han concluido sus respectivos programas de rescate" y ha rechazado que se haya abierto un nuevo capítulo en la UE contra la austeridad.

"La 'troika' no pide ir a ningún país. La 'troika' es una solución institucional (...) que canaliza dinero de apoyo a países que lo necesitan", ha destacado, al tiempo que ha rechazado el término "política de austeridad"; hay países europeos que "deben corregir su desequilibrio presupuestario".

En cualquier caso, Passos Coelho ha afirmado que Portugal "no está en la misma situación que Grecia porque no hemos seguido los consejos del Partido Socialista", que asimiló al del partido Bloque de Izquierda. "Es la de no cumplir los objetivos marcados", ha apuntado.