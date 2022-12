Pedro Castillo pide a la CIDH una reunión presencial en la cárcel donde se encuentra recluso

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo legal del expresidente peruano Pedro Castillo ha emitido un comunicado este miércoles a última hora pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una reunión presencial con el exmandatario en la cárcel en la que se encuentra recluso.

Así lo ha pedido en una carta el abogado de Castillo, Wilfredo Robles, alegando que su cliente se encuentra "arbitrariamente privado de libertad mediante un proceso judicial viciado de ilegalidad", todo ello mientras el CIDH ha iniciado reuniones con autoridades locales y familiares de fallecidos en las protestas que tienen lugar en todo el país.

En este sentido, la defensa de Castillo ha aseverado que el pasado 20 de diciembre, mediante la Red Nacional de Derechos Humanos, se solicitó a la CIDH una reunión con Castillo, una petición que la secretaría ejecutiva del organismo aceptó.

"Dentro de la agenda del equipo técnico de la CIDH, está programada una visita al Señor Pedro Castillo", respondieron desde la comisión interamericana, según esgrime la misiva del expresidente.

No obstante, hasta el momento, la CIDH "no ha contactado con la defensa del señor presidente", según el equipo legal de Castillo, motivo por el que han pedido al organismo que concrete detalles de la reunión ante los temores de que no se realice por posibles presiones políticas.

"Hago de conocimiento público esta situación, para estar alerta y no se politice la visita de la CIDH a favor de los intereses del gobierno de facto", ha agregado el abogado de Castillo.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha iniciado en Perú una batería de reuniones donde se verá con autoridades locales, miembros de organizaciones sociales y familiares de personas fallecidos en las últimas protestas.

Pedro Castillo se encuentra interno en la Cárcel de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima, desde el pasado 17 de diciembre, todo do ello después de que el Poder Judicial dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra.

La Justicia peruana decretó prisión preventiva contra el exmandatario mientras es investigado por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.