Peres pide a los diputados alemanes que no cesen en la búsqueda de criminales nazis

El presidente israelí, Simon Peres, pidió este miércoles a los diputados alemanes que hagan todo lo que esté en sus manos para que los criminales nazis que aún están a la fuga puedan ser llevados ante la Justicia, y añadió que el Día Internacional en Memoria del Holocausto no sólo marca el recuerdo hacia las víctimas, sino que también sirve como una advertencia para las consecuencias que tiene no hacer nada a la hora de enfrentarse a la atrocidad.

En un discurso en hebreo a los miembros del Parlamento alemán, Peres indicó que la búsqueda de los nazis que aún están vivos no es un acto de venganza sino una "lección educativa" para los jóvenes de hoy.

"A nuestros ojos no supone una venganza", afirmó. "Es una lección educativa, es un momento de gracia para la generación de jóvenes, cualquiera que sea el lugar en el que están, pueden recordar y así no olvidar nunca (...) y no tener la más mínima duda que no hay otra opción que la paz, la reconciliación y el amor", añadió Peres.

"Comparezco ante vosotros como el presidente del Estado de Israel, el hogar del pueblo judío", indicó. "Mis ojos pueden imaginar un futuro común para un mundo joven, libre de odio, en el que las palabras como guerra y antisemitismo no existirán", afirmó antes de recitar una de las principales oraciones judías, informa el diario israelí 'Haaretz'.

Peres también afirmó a los diputados alemanes que estaba agradecido por la oportunidad de dirigirse a ellos y les relató cómo su abuelo fue asesinado en Bielorrusia durante el Holocausto. Tras el relato, afirmó que "el Holocausto debe tener siempre un lugar prominente en nuestra mente y en la conciencia de la Humanidad, y servir como una alerta inequívoca a perpetuidad".

Peres, el tercer presidente israelí que se dirige a los diputados alemanes, también se refirió en su discurso a la amenaza de Irán. "Nos identificamos con los millones de iraníes que se sublevan contra la dictadura y la violencia, como ellos, rechazamos un régimen fanático, que contradice la Carta de Naciones Unidas, un régimen que amenaza con la destrucción, que se acompaña de plantas nucleares y misiles y que activa el terror en su país y en otros países", aseveró. "Este régimen es un peligro para el mundo entero", prosiguió.