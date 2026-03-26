Peskov confía en que la visita de un grupo de diputados rusos a EEUU acerque posturas con Washington

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Sofya Sandurskaya

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha destacado este jueves que espera que la visita de estos días de un grupo de parlamentarios rusos a Estados Unidos sirva para reactivar un poco más las relaciones entre ambos países, interrumpidas en los últimos años a raíz de la guerra de Ucrania, si bien se vislumbra un cierto acercamiento tras el regreso hace poco más de un año de Donald Trump a la Casa Blanca.

Se trata de "un diálogo muy necesario", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha expresado su deseo de que "estos intentos de primeros pasos" contribuyan a reactivar las relaciones bilaterales, "lo que redundaría en interés tanto de Washington como de Moscú", recoge Interfax.

Peskov también ha explicado que este grupo de parlamentarios ha partido hacia Estados Unidos con unas directrices bien marcadas por el presidente ruso, Vladimir Putin, tal y como marca la Constitución, que deja en manos del jefe del Estado determinar los parámetros de la política exterior.

"Por supuesto, el presidente será informado exhaustivamente de los resultados de los contactos que tendrán lugar en Estados Unidos", ha zanjado Peskov.

La invitación es una iniciativa de la congresista republicana Anna Paulina Luna, quien se ha reunido en los últimos meses con representantes del Kremlin, incluido el asesor económico de Putin, Kiril Dimitriev, en sus visitas a Estados Unidos.

El miércoles, el diputado de la Duma Estatal Alexei Chepa detalló que un grupo de cuatro o cinco legisladores, entre ellos Viacheslav Nikonov --de Rusia Unida-- y Vladimir Isikov --del Partido Comunista-- aterrizó ese mismo día en Nueva York.