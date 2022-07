Petkov asegura que "no aceptará ultimátums" de Rusia en relación con la expulsión de diplomáticos

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Bulgaria, Kiril Petkov, ha asegurado este viernes que "no aceptará ultimátums" por parte del Gobierno de Rusia en relación con la expulsión de 70 diplomáticos del país en el marco de la guerra de Ucrania.

Petkov, que presentó su dimisión esta semana tras una moción de censura en su contra, ha matizado que Bulgaria se encuentra en un momento clave. "Tenemos la oportunidad de seguir adelante con el cambio para lograr un país prospero o nos arriesgamos de seguir siendo una marioneta para los intereses extranjeros", ha dicho.

Así, ha incidido en que "no dejará que Bulgaria vaya en la dirección errónea" y ha acusado a algunos de querer hacerse con los "fondos públicos" del país. "No vamos a dejar que los diplomáticos extranjeros nos sigan dando ultimátums todo el día. No tenemos miedo", ha aseverado, según informaciones del diario 'Dnevnik'.

Sus palabras llegan después de que el propio presidente del país, Rumen Radev, tachara el jueves de "inaceptable" la decisión de Petkov y su Ejecutivo de declarar 'persona non grata' a 70 diplomáticos rusos, invitándoles a salir del país.

En respuesta a la decisión del Ejecutivo búlgaro, la embajadora de Rusia en Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, ha asegurado que Moscú estudia la posibilidad de cortar sus relaciones diplomáticas con Sofía.

Radev, por su parte, ha instado a Petkov a convocar una reunión del Consejo de Ministros para que se evalúen "las consecuencias del aumento de la tensión en las relaciones bilaterales" con el fin de tomar medidas "en cumplimiento de la ley".