Petro afirma que el último atentado en Antioquia responde a la erradicación de cultivos ilícitos

El derribo de un helicóptero de la Policía en Antioquia deja trece policías muertos

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que el reciente atentado en Antioquia contra un helicóptero de la Policía responde a las políticas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en la región, si bien ha apelado al campesinado para que se sumen a estas iniciativas de manera voluntaria.

"Iniciadas las tareas de erradicación forzosa en el norte de Antioquia, responde la banda allí, el Frente 36", ha escrito el presidente Petro en su perfil de X, en referencia a esta disidencia de las FARC.

Asimismo, ha actualizado el balance de víctimas mortales a trece y ha destacado que fallecieron luchando para "debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va destino a Estados Unidos".

Petro ha instado a los campesinos que se dedican al cultivo de la hoja de coca, que saben que su producción "trae sangre", que se sumen a las campañas para remplazarlas por otras plantaciones.

El Estado esta sustituyendo 14.000 hectáreas en el sur del país, ha dicho. "Pueden acudir al Gobierno para ampliar rápidamente las zonas de sustitución", ha animado Petro, quien ha advertido a "los narcos que ensangrenten el país" que serán perseguidos por las autoridades nacionales e internacionales.

En las últimas horas, Colombia ha sufrido dos atentados de gran magnitud. En Cali, al menos ocho personas han muerto y cerca de 80 más han resultado heridas después de una explosión cerca de las inmediaciones de un cuartal del Ejército, en el que es el ataque más grave en la capital de Valle del Cauca desde 2019.