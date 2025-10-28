Petro anuncia la incautación de ocho toneladas de cocaína cerca de Europa y "sin un solo muerto"

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en una marcha por la paz - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado una operación antidrogas cerca de Europa que se ha saldado con la incautación de casi ocho toneladas de cocaína y la detención de 38 personas. Todo ello "sin un solo muerto", como ha apostillado el mandatario.

Petro, que ha reivindicado la "eficacia" de la colaboración con las fuerzas de seguridad de España, Suecia, Alemania y Portugal, ha explicado que la cocaína estaba oculta en contenedores ya en puerto y en una lancha rápida, sin explicar más detalles. También se han incautado 150.000 euros en efectivo.

"Los hechos desmienten la voz del Gobierno de Estados Unidos", ha señalado Petro, uno de los líderes más críticos con la política antidrogas emprendida por la Administración de Donald Trump en el Caribe y el Pacífico y que pasa por el bombardeo de presuntas narcolanchas.

Trump ha cargado directamente contra Petro acusándolo de colaborar con el narcotráfico y la semana pasada su Gobierno le incluyó en la denominada 'Lista Clinton', reservada para personas y entidades que presuntamente tienen nexos con la producción o el tráfico de drogas.