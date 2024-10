Petro condena desde Arauca la violencia del ELN: "Cuando no se hace la paz, quien pierde es Colombia"

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado este viernes el incremento de la violencia en el país, alertando de que "quien pierde es Colombia", todo ello en el marco de una visita al departamento de Arauca, en el este del país, donde el pasado 17 de septiembre tres soldados perdieron la vida y 28 resultaron heridos en un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Cuando no se hace la paz, quien pierde es Colombia. Cuando los jóvenes se matan entre sí, cualquiera que sea el uniforme, quien va perdiendo es Colombia. No hay ganador allí, solo hay perdedores; cada joven enterrado es una derrota de la patria. Al proteger una patria, se protege la vida de su pueblo, de sus jóvenes, de sus mujeres, que no deben perder la dignidad por nada", ha expresado el mandatario.

Petro ha señalado durante la misma intervención que su Gobierno "defiende la vida" y no la muerte y ha puesto el foco en "las fuerzas que se construyen a través de la codicia" y en "la corrupción dentro del Estado" como símbolo de "derrota", lamentando que "hay gente que se hace matar por ellos (los negocios) o por un sueldo y cambian la patria por la codicia".

Asimismo, el presidente se ha hecho eco de las protestas de "las madres que están en manifestación": "Tienen una razón en el fondo y es que su departamento de Arauca no debería ser tierra de violencias y que los jóvenes en Arauca no tendrían por qué matarse entre sí".

A este respecto, Petro ha asegurado que "quienes dispararon los cilindros" el pasado 17 de septiembre "sabían que podían hacer la paz con este Gobierno, que les ha tendido la mano y está dispuesto a transformar Arauca hasta donde (pueda)".

El presidente de Colombia ha pronunciado estas palabras durante un recorrido por las instalaciones de una unidad militar ubicada en Puerto Jordán (Arauca), cuando se cumple un mes del atentado atribuido al ELN, que empleó "artefactos explosivos improvisados de forma indiscriminada, a tan solo 900 metros de una escuela con más de 300 menores", según indicó entonces el Ejército nacional a través de su perfil en la red social X.