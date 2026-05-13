Petro confirma que dio la orden de bombardear un campamento del ELN en el noreste de Colombia con respaldo de Venezuela

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado haber dado la orden de bombardear este martes un campamento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) situado en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, "dentro de la voluntad acordada con el Gobierno bolivariano de Venezuela", al tiempo que ha recalcado que dicho grupo no está "en ningún acuerdo de paz".

"Di la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el Gobierno bolivariano de Venezuela", ha señalado el mandatario colombiano en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha aseverado que las organizaciones que "mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en ningún acuerdo de paz".

Al hilo, el jefe del Ejecutivo colombiano ha rechazado la idea de que su gobierno "no cumplió acuerdos parciales", alegando, seguidamente, que fue el ELN quien "destruyó la confianza de la nación en su voluntad de paz cuando desató la muerte sistemática de centenares de campesinos desarmados del Catatumbo".

"La fiscal general de la nación no tiene razón en legitimar ese delito de lesa humanidad diciendo que otro grupo comenzó con el asesinato de una familia cercana al ELN. Nada justifica crímenes contra la humanidad", ha espetado Petro.

Las palabras del inquilino de la Casa de Nariño llegan horas después de que las Fuerzas Armadas del país latinoamericano informaran de la ejecución de un operativo contra la referida guerrilla en el departamento de Norte de Santander, donde han perdido la vida al menos siete combatientes, según el parte militar recogido por el diario 'El Espectador'.

Concretamente, la actuación del cuerpo castrense ha tenido lugar en una zona rural próxima al municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo --especialmente castigada por la violencia de los grupos armados ilegales--. En ella, una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN que, según el Ejército colombiano es la "encargada de la seguridad del Comando Central y la Dirección Nacional de este grupo armado organizado", pretendía "mantener corredores criminales sobre el río Catatumbo y frenar el avance de (las) tropas".