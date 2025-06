Petro pide una denuncia contra "el calumniador" y rechaza acusaciones en su contra por el atentado a Uribe

Dice que los que le señalan "están ocultando algo, y hay que investigarlo"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha desmarcado este miércoles de cualquier responsabilidad en el atentado contra el senador Miguel Uribe, después de que la defensa del opositor haya anunciado que demandará al mandatario ante la Cámara de Representantes por favorecer un "ambiente hostil" que pudo provocar el ataque del 7 de julio.

"Ese muchacho que fue el autor material (...) aún no sabemos los autores intelectuales y por tanto la investigación sigue. Hay muchas hipótesis, ninguna tiene que ver con este presidente, así que pedí que se denuncie penalmente al calumniador que anda por ahí", ha declarado, si bien no ha citado a ninguna persona ni entidad en particular.

Petro ha asegurado además que aquellos "que hablan de una presunta responsabilidad están ocultando algo, y eso hay que investigarlo". En este sentido, ha sugerido que la denuncia en su contra podría estar relacionada con el hecho de que "(su) Gobierno protegió al sicario". "Esos muchachos sicarios, muchos, la mayoría los mataban para que no hablaran", ha agregado.

Estas declaraciones del mandatario colombiano llegan después de que el equipo legal de Uribe haya anunciado hace días que presentará una denuncia ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes contra Petro por una serie de mensajes "de odio" en X que habrían creado "un ambiente que pudo haber llevado a este atentado" del 7 de julio.

El abogado Víctor Mosquera ha acusado este lunes al presidente Petro de haber generado "un ambiente hostil, discriminatorio y de odio" contra Uribe con la redacción de hasta 43 mensajes en la red social X, recordando que, dos días antes del atentado, se refirió al senador del Centro Democrático como "nieto de un presidente que ordenó la tortura de 100.000 colombianos".

Uribe recibió varios disparos en la cabeza cuando se encontraba con un grupo de simpatizantes en un parque en Bogotá, el pasado 7 de junio. Desde entonces ha estado ingresado en la Fundación Santa Fe de la capital colombiana.