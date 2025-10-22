Pezeshkian ratifica la entrada de Irán en el convenio de la ONU contra la financiación del terrorismo

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante una reunión del Gobierno en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha ratificado este miércoles la incorporación de Teherán al convenio de Naciones Unidas contra la financiación del terrorismo tras semanas de debates sobre la promulgación de la medida, aprobada por el Parlamento hace cerca de siete años.

"El presidente, Masud Pezeshkian, firma oficialmente la aplicación de la ley sobre el acceso de Irán al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo", ha dicho la Presidencia iraní en un comunicado, en el que resalta que las autoridades han sido notificadas para que actúen en consecuencia.

La ley, aprobada por el Parlamento iraní en diciembre de 2018, fue revisada por la Asamblea de Discernimiento --cuyos miembros son elegidos por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei-- el 1 de octubre con el objetivo declarado de "mejorar el compromiso de Irán en el combate contra la financiación del terrorismo", incluidas modificaciones para "garantizar que se ciñe a los intereses nacionales iraníes".

La decisión podría ayudar a Irán, que en 2020 volvió al listado del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) de países que no cooperan, a acceder al sistema bancario internacional y a rebajar la presión sobre Teherán a causa de las sanciones internacionales contra el país por su programa nuclear.