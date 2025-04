El PMA cierra sus 25 panaderías en Gaza por falta de combustible y harina ante el bloqueo israelí

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha anunciado este martes que las 25 panaderías que apoya en la Franja de Gaza han tenido que cerrar debido a la falta de combustible y harina ante el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel en el enclave palestino.

"Las comidas calientes continúan, pero los suministros durarán dos semanas como máximo. El PMA distribuirá sus últimos paquetes de alimentos en los próximos dos días", ha señalado la agencia de Naciones Unidas en un breve mensaje en redes sociales.

Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha indicado en una rueda de prensa que el PMA "prioriza" ahora la distribución de alimentos en Gaza "con las existencias restantes", si bien la situación es "crítica".

"El PMA no cierra sus panaderías por diversión. Si no hay harina, si no hay gas para cocinar, las panaderías no pueden abrir", ha resaltado al ser preguntado sobre las recientes afirmaciones por parte de Israel de que quedan "suficientes" alimentos.

En este sentido, ha recordado que las partes cumplieron con sus obligaciones durante el alto el fuego. "Vimos como la ayuda humanitaria inundaba Gaza. Vimos reactivarse a los mercados y bajar los precios. Vimos la liberación de rehenes y de detenidos palestinos. Necesitamos volver a eso", ha recalcado.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha indicado este mismo martes que durante el acuerdo entraron a Gaza 25.200 camiones con casi 450.000 toneladas de ayuda.

"Gran parte de la ayuda fue desviada y puesta en los mercados. Hay suficiente comida para un largo período de tiempo si Hamás permite que los civiles la tengan", ha precisado en un mensaje publicado en redes sociales en el que critica a la ONU.

Por su parte, las autoridades de Gaza han denunciado que el cierre de todas las panaderías de Gaza es un intento por parte de Israel de "culminar el genocidio y la limpieza étnica" contra el pueblo palestino, según ha recogido 'Filastin', diario afín a Hamás.

La oficina de medios del Gobierno gazatí ha afirmado que estas son "políticas sistemáticas de hambruna" que "privan a los ciudadanos de sus derechos más básicos" y que "amenazan las vidas de civiles inocentes, especialmente niños, enfermos y ancianos".

Las autoridades de Gaza han elevado este martes a cerca de 50.400 los palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva militar israelí, lanzada en respuesta a los ataques ejecutados por Hamás y otros grupos palestinos el 7 de octubre de 2023, incluidos más de un millar a causa de los ataques lanzados por el Ejército de Israel tras la reactivación de sus operaciones militares contra la Franja.