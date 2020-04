La Policía Federal de Brasil pide a Bolsonaro que garantice la "completa autonomía" del nuevo director general

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. - Marcos Correa/Palacio do Planalt / DPA

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Delegados de la Policía Federal (ADPF) ha enviado una carta pública al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en la que ha solicitado la "completa autonomía" del nuevo director general tras la polémica dimisión del ahora exministro de Justicia Sergio Moro tras conocer la decisión de destituir a Mauricio Valeixo, uno de sus hombres de confianza.

La misiva, que pide al mandatario comprometerse públicamente y garantizar la "total autonomía" del futuro director general de la Policía Federal para formar un equipo sin la obligación de transmitir información al Gobierno federal, exige que se despeje todo tipo de dudas sobre una posible injerencia en la institución.

Asimismo, la ADPF solicita poder elegir a su propio director general y tener autonomía financiera suficiente, según informaciones del portal de noticias local G1. "Si los hechos presenciados esta semana no hubieran ocurrido y no estuviéramos experimentando estas circunstancias no habría una crisis de confianza instalada tanto por parte de la población como de los delegados de la Policía Federal", recoge la carta.

Tal y como ha expresado la entidad, la adopción de las medidas solicitadas permitiría restaurar la "confianza" en la Policía Federal y "disipar toda duda" sobre su funcionamiento e independencia.

Moro, que dejó la semana pasada su cargo tras un año y cuatro meses después de conocer que Bolsonaro tenía intención de sustituir a Valeixo, ha acusado al presidente de tratar de interferir políticamente en la Policía, un órgano vinculado al Ministerio de Justicia.

Sin embargo, Bolsonaro ha asegurado que Moro habría estado de acuerdo con sustituir a Valeixo, siempre y cuando tal cambio se produjese "después del mes de noviembre" y cuando fuese nombrado miembro del Tribunal Supremo.

OTRAS PETICIONES

Además, la ADPF ha exigido a Bolsonaro enviar de forma urgente un proyecto de ley al Congreso para establecer un mandato para el director general y que la elección del mismo se realice a través de una lista presentada previamente por el grupo de delegados al presidente.

Dicha ley debería prever una garantía de autonomía para el jefe de la Policía, que puede elegir o retirar a los titulares de los puestos internos.

"Tales medidas construirán un ambiente institucional menos tenso y ciertamente constituirán un legado de su Gobierno a Brasil, contribuyendo a la disipación de dudas sobre sus intenciones en relación con la Policía Federal", ha dicho la asociación.

En la carta, la entidad señala que no existe una disposición legal ni obligación alguna de realizar comunicaciones personales, generales y diarias al presidente del país. El viernes pasado, Bolsonaro dijo que quería que Moro proporcionara informes diarios sobre las actividades de la Policía Federal para "poder decidir bien el futuro de la nación".