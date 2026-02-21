La Policía francesa se pone en alerta para cubrir la marcha homenaje al ultranacionalista asesinado en Lyon

Imagen de una concentración de extrema derecha por Quentin Deranque en París (Francia) - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Entre 2.000 y 3.000 personas, esperan los organizadores, marcharán este sábado en la ciudad francesa de Lyon en conmemoración del joven ultranacionlista Quentin Deranque, fallecido durante unos violentos enfrentamientos la semana pasada que se han saldado, de momento, con siete detenidos.

Esta mañana, durante su comparecencia en el Salón Internacional de Agricultura de París, el presidente del país, Emmanuel Macron, ha insistido en su llamamientos a la calma y anunciado que se reunirá la semana que viene con sus ministros "para realizar una revisión exhaustiva de todos los grupos violentos que operan y tienen vínculos con partidos políticos".

"En la República, ninguna violencia es legítima. En la República, solo las fuerzas republicanas pueden actuar porque protegen, y protegen, un orden republicano. No hay lugar para las milicias, vengan de donde vengan, y debemos ser totalmente inflexibles", ha afirmado.

Esta pasada madrugada, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, justificó la aprobación de la marcha. "Por ahora, la libertad es más importante que la ansiedad", ha manifestado a pocas horas de la concentración, que terminará en el lugar donde falleció Deranque y estará flanqueada por refuerzos de la policía antidisturbios (CRS), la gendarmería móvil y agentes de policía de otros departamentos.

Además de Lyon, se prevén otras marchas, en particular en Rennes, donde también se está organizando una contramanifestación organizada por el movimiento antifascista.

La muerte del ultraderechista se produjo en el marco de una conferencia impartida por la eurodiputada Rima Hassan, del partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI), en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon. Némesis, un colectivo ultraderechista que se identifica como feminista, organizó una manifestación en los alrededores del lugar en protesta por el acto.

Varias manifestantes fueron atacadas sobre las 18.00 horas (hora local) por una veintena de personas enmascaradas y encapuchadas. Otro grupo de jóvenes que formaban parte de un dispositivo de seguridad informal de Némesis --compuesto por miembros de extrema derecha, entre los que se encontraba Deranque-- salió en su defensa.