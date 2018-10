La Policía interroga por última vez a Netanyahu por su presunta implicación en un caso de soborno

REUTERS / POOL NEW

17/08/2018

JERUSALÉN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Policía israelí han interrogado este viernes por última vez al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, sobre su presunta implicación en un caso de soborno relacionado con la firma de telecomunicaciones más importante de Israel, Bezeq.

Netanyahu es sospechoso de decisiones regulatorias avanzadas como ministro de comunicaciones y primer ministro que benefició a Shaul Elovitch, el accionista mayoritario de Bezeq, la mayor firma de telecomunicaciones del país, a pesar de la oposición de los funcionarios de carrera del Ministerio de Comunicación, a cambio de una cobertura positiva del sitio de noticias de Elovitch, Walla.

El primer ministro ha negado categóricamente las acusaciones y ha llegado incluso a asegurar que no ha tomado ninguna decisión respecto a Bezeq que no le hubieran recomendado sus asesores.

El interrogatorio de este viernes, el undécimo al que se somete el mandatario, será el último antes de que la Policía israelí decida si recomienda la imputación del primer ministro, informa 'The Times of Israel' por este caso. Netanyahu, sin embargo, todavía no ha terminado de hablar con la Policía, dada su presunta implicación en otros dos casos de corrupción, en los que también ha reiterado su inocencia.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, varios manifestantes -- una veintena, este viernes -- se han congregado frente al domicilio privado del primer ministro para pedir su dimisión.