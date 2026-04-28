La Policía de Irlanda del Norte detiene a un hombre tras un ataque el sábado a una comisaría en Belfast

Efectivos trabajan tras estallar un coche bomba en una comisaría en Dunmurry, en Irlanda del Norte - Niall Carson/PA Wire/dpa

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Irlanda del Norte ha anunciado este martes la detención de un hombre de 66 años acusado por cargos de terrorismo tras un ataque perpetrado con un coche bomba el sábado por la noche contra una comisaría de Policía de Dunmurry, en el sur de Belfast.

"Tras los registros realizados esta mañana, martes 28 de abril, un hombre de 66 años ha sido en la zona de Dunmurry en virtud de la Ley Antiterrorista y trasladado a la comisaría de Musgrave para ser interrogado", ha señalado en un comunicado.

La Policía norirlandesa también ha informado de que se están llevando a cabo varios registros, tanto en el este como en el oeste de Belfast, y que se reforzarán los controles en la carretera e incrementarán el número de patrullas policiales en la zona.

"Nos preocupan las amenazas de grupos disidentes en toda Irlanda del Norte, especialmente tras el reciente ataque a la comisaría de Dunmurry, que tenía una clara intención de causar daño y desestabilizar a la comunidad, e incluso de herir o matar a agentes y personal policial", ha indicado el subcomisario del departamento de delitos, Davy Beck.

El grupo republicano disidente Nuevo IRA se atribuyó la responsabilidad del ataque. El conductor estacionó el vehículo cerca de la comisaría y lo abandonó antes de que una bombona de gas explotara, si bien nadie resultó herido.

La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, afirmó en redes sociales que "los responsables del ataque" en Dunmurry "no representan absolutamente a nadie". "No tienen visión, no cuentan con apoyo y no tienen nada que ofrecer a nuestra sociedad. Nuestras comunidades merecen la paz", dijo.

El IRA puso fin oficialmente a la lucha armada en 2005, después de anunciar un alto el fuego en 1997, tras décadas de conflicto con Reino Unido. Sin embargo, existen otras facciones que se han opuesto al proceso de paz y continúan con sus actividades terroristas.