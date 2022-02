La Policía de Reino Unido abre una investigación contra una fundación del príncipe Carlos

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía británica ha abierto este miércoles una investigación contra una fundación caritativa del príncipe Carlos, heredero al trono, por recibir presuntamente donaciones a cambio de títulos honoríficos.

Scotland Yard recibió el pasado mes de septiembre una carta en la que se denunciaba que tanto el futuro monarca como Michael Fawcett, el que fuera principal socio del príncipe Carlos, eran sospechosos de haber violado la Ley de Honores de 1925.

Es precisamente Fawcett el que se encuentra ahora en el centro de esta pesquisa, si bien el príncipe dice "no tener conocimiento" del presunto escándalo, según informaciones del diario 'The Guardian'.

"El príncipe de Gales no tenía conocimiento de nada de esto en relación con las donaciones a sus fundaciones de caridad", ha señalado la Casa de Clarence en un comunicado, mientras que un portavoz de la Fundación del Príncipe ha manifestado que "sería inapropiado comentar sobre una investigación que aún está en curso".

Fawcett, que renunció como director ejecutivo del organismo benéfico, fue acusado de ayudar a un multimillonario saudí a obtener la ciudadanía británica y un título de caballero.

Por el momento, no obstante, no se han llevado acabo arrestos o interrogatorios. El príncipe Carlos, que preside la fundación, no se ve involucrado en las decisiones tomadas por la dirección.