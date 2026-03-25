La Policía de Reino Unido detiene a dos hombres acusados de incendiar ambulancias de una organización judía

Imagen de archivo de una furgoneta de la Policía de Londres. - Europa Press/Contacto/Loredana Sangiuliano

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad británicas han detenido este miércoles a dos hombres presuntamente responsables de haber participado en los ataques incendiarios contra cuatro ambulancias de Hatzalá, una organización médica de voluntarios que atiende a comunidades judías en diversas partes del mundo, que tuvieron lugar el lunes en Londres.

Los dos hombres han sido acusados de perpetrar estos ataques con el objetivo de "hacer peligrar la vida de terceros" tras unas acciones registradas en Golders Green y que dejaron los cuatro vehículos calcinados. Los hechos están siendo investigados como un posible delito de odio.

Uno de los hombres, de 47 años, ha sido arrestado en el noroeste de Londres por la mañana, mientras que el segundo, de 45 años, ha sido detenido en el centro de la capital británica, según informaciones de la cadena de televisión BBC.

La policía Helen Flanagan ha descrito estos arrestos como un "importante paso" pero ha indicado que todo apunta a que una tercera persona también estaría implicada, tal y como indican las grabaciones de una cámara de seguridad situada en la zona del ataque.

"Entendemos que la comunidad local va a seguir preocupada por esto y que la investigación sigue activa. Seguiremos trabajando para identificar, buscar y arrestar a todos aquellos que se vieran implicados", ha apuntado.

El incidente llevó el lunes al primer ministro británico, Keir Starmer, a expresar su rechazo y calificarlo de "horrible" y "antisemita". Así, manifestó que "este tipo de odio contra la comunidad judía no tiene lugar en la sociedad británica" e hizo un llamamiento a la "unidad".