La Policía sudanesa dispersa una nueva protesta en Atbara, que está bajo estado de emergencia

Publicado 20/12/2018 12:52:03 CET

JARTUM, 20 Dic. (Reuters/EP) -

Las fuerzas de seguridad de Sudán han lanzado gases lacrimógenos para dispersas a cientos de personas que se habían concentrado en la ciudad de Atbara, donde el miércoles ya se declaró el estado de emergencia ante el creciente número de protestas contra el aumento de los precios de los productos básicos.

En las protestas en Atbara han participado miles de personas ante el deterioro de los servicios básicos y el aumento de productos como el pan, lo que ha empeorado drásticamente el nivel de vida de las personas más empobrecidas.

Pese a las restricciones impuestas, que incluyen un toque de queda, cientos de personas han vuelto a concentrarse este jueves y han coreado consignas contra el Gobierno en Atbara, tradicional bastión de la oposición. También se han registrado protestas en las ciudades de Domngola y Al Qadarif, según testigos.

"Fui a manifestarme porque la vida se ha detenido en Atbara", ha explicado este jueves un hombre de 36 años que acudió a la convocatoria del miércoles. Según ha contado, lleva cuatro días sin comprar pan porque ya no hay en las tiendas de la localidad.

"Los precios han aumentado y no he podido todavía tener mi sueldo de noviembre (...) por la crisis de liquidez", ha añadido este manifestante, que ha acusado al Gobierno de Omar al Bashir de no preocuparse por el bienestar de la ciudadanía. La inflación se sitúa actualmente en el 69 por ciento.