El Polisario crea una oficina militar para vigilar el cumplimiento del Derecho Internacional en sus acciones

El jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación Saharaui (EPLS), Hamma Salama, durante la presentación de la Oficina Militar para el Seguimiento del Cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario - FRENTE POLISARIO

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Frente Polisario ha anunciado este miércoles la creación de la Oficina Militar Saharaui para el Seguimiento del Cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario así como de un código de conducta por parte de las fuerzas de seguridad y del Ejército Popular de Liberación Saharaui (EPLS) una semana después del ataque llevado a cabo en Esmara, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

La presentación ha tenido lugar en una rueda de prensa en los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia) en la que el jefe del Estado Mayor del EPLS, Hamma Salama, ha indicado que la creación de esta oficina se enmarca en "la férrea defensa" del Derecho Internacional que ha venido manteniendo el Polisario, según ha informado en un comunicado.

Asimismo, desde el Polisario han defendido que la iniciativa es "una muestra más" de su alineamiento con el Derecho Internacional y en particular con el Derecho Internacional Humanitario, por el que se rigen las guerra y a cuyos convenios ha recordado que se adhirió en junio de 2015.

La oficina militar también servirá, ha justificado en su comunicado, como mecanismo de creación y fortalecimiento de alianzas con las autoridades militares de países aliados, así como organizaciones dedicadas al ámbito del Derecho Internacional Humanitario, especialmente el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Asimismo, ha detallado en la nota, se ha aprobado un detallado Código de Conducta de obligado cumplimiento en todas las actuaciones, tanto para todas las fuerzas de seguridad como para el Ejército saharaui con el objetivo de sistematizar los principios de acción que han regido sus operaciones desde el inicio de las operaciones militares el 20 de mayo de 1973.

El anuncio de la creación de esta oficina militar se produce después de que el EPLS llevara a cabo el pasado 5 de mayo una serie de atques contra varias "bases de retaguardia" del Ejército marroquí en Esmara.

Esta acción ha sido condenada por numerosos países, entre ellos Estados Unidos y España, que pidió que se respete el alto el fuego acordado en 1991 y que el Polisario dio por roto en noviembre de 2020.

En este sentido, el líder del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, envió el pasado domingo una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para denunciar que los países que han condenado la acción del EPLS no lo han hecho en el pasado para "alzar la voz" contra las acciones perpetradas por Marruecos.

El reino alauí, sostuvo Ghali en su misiva, "utiliza sistemáticamente todo tipo de armas letales, incluidos los drones, para matar a sangre fría a decenas de civiles inocentes, no solo del Sáhara Occidental, sino también de Argelia y Mauritania, además de ciudadanos de otros países que transitaban por los territorios saharauis liberados".