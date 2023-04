Polonia afirma que Corea del Sur solo venderá armas a Ucrania "con la intervención directa" de EEUU

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. - -/Ukrainian Presidency/Dpa

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha afirmado este jueves que Corea del Sur solo venderá armamento a Ucrania si se produce una "intervención directa" del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que lleve a un acuerdo para la provisión, especialmente, de proyectiles.

Morawiecki, que se encuentra de visita en Washington esta semana para reunirse con altos cargos del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha puntualizado en una entrevista con el diario 'The New York Times' que hacer uso del armamento surcoreano es "vital para que Ucrania pueda obtener toda la munición que necesita".

En este sentido, ha alertado de que el Ejército ruso cuenta con mayor número de misiles y proyectiles y, por ende, puedes hacer un mayor número de lanzamientos al mes. Así, ha hecho hincapié en que las Fuerzas Armadas surcoreanas cuentan con un gran arsenal y podrían contribuir.

Sin embargo, ha sostenido que para lograr un acuerdo es necesaria una mayor "implicación por parte de Biden", que permita garantizar a Seúl que Washington ofrecerá su apoyo en todo momento y en caso de una posible agresión por parte de Rusia o China. "Hemos hablado con Corea del Sur de esto, de entregar armas y munición, pero no creen que sea posible sin la intervención de Estados Unidos porque tienen miedo de la reacción de Pekín y Moscú", ha aseverado.

Asimismo, ha destacado que Polonia no hará entrega de armas surcoreanas sin la probación de Seúl. "Quiero que Ucrania gane esta guerra, por supuesto, Dios me libre. Si Ucrania es conquistada, entonces hablaríamos de un mundo totalmente distinto. Si Rusia gana, ¿por qué no haría lo mismo China con el apoyo ruso? Es un momento clave para la Historia", ha advertido.

Sus palabras llegan después de que saliera a la luz la presunta filtración de documentos del Pentágono y la Inteligencia estadounidense, que apuntaban a que Polonia estaría desempeñando un papel fundamental para transferir armamento surcoreano a Ucrania.