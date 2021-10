Polonia condiciona las conversaciones del paquete climático de la UE a los fondos de recuperación

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Polonia ha avisado de que no quiere seguir hablando del paquete climático 'Fit for 55' de la Comisión Europea hasta que el Ejecutivo comunitario no haya dado luz verde al desembolso de los fondos de recuperación postpandemia, que suman unos 36.000 millones de euros en el caso polaco.

El primer ministro, Mateusz Morawiecki, llevó el martes a la Eurocámara sus críticas contra el "chantaje" del que Varsovia se siente víctima, después de que Bruselas haya expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación del Estado de Derecho en Polonia.

El viceministro de Exteriores polaco, Waldemar Duda, ha afirmado que "la secuencia (de acontecimientos) debe ser clara". "Primero, los fondos de reconstrucción, después, la discusión sobre el paquete climático", ha dicho, en una entrevista a la cadena Polstan.

El plan esbozado por la Comisión Europea plantea reducir las emisiones de dióxido de carbono de la UE en un 55 por ciento para el año 2030, pero Polonia también quiere que se tengan en cuenta sus "términos". "Esto significa que este paquete no debe incrementar el coste de la energía", según Duda.

Polonia es el país del bloque más dependiente del carbón y más del 70 por ciento de su energía procede de combustibles fósiles, según la agencia Bloomberg. Las autoridades ya habían avisado de que necesitarían más tiempo y más dinero que otros países para reconvertir su industria y adaptarse al nuevo escenario.

UN "CAMBIO DE PODER"

Por otra parte, Jaroslaw Kacynski, el líder del partido gobernante polaco, Ley y Justicia (PiS), ha acusado a las instituciones de la Unión Europea de buscar un "cambio de poder" en Polonia. A su juicio, Bruselas busca un Gobierno polaco "servil", según ha declarado al diario 'Gazeta Polska'.

El líder del PiS ha incidido en que el "objetivo último" de la UE es crear un "superestado completamente antidemocrático" con una "jerarquización de pueblos basada en otorgar estatus soberano a algunos, Alemania y los alemanes, por ejemplo, pero no a Polonia y los polacos".