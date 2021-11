Polonia denuncia el avance en Bielorrusia de un gran número de migrantes hacia la frontera común

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Polonia y la oposición bielorrusa han denunciado el avance de cientos de migrantes en territorio de Bielorrusia y han acusado al Gobierno de Alexander Lukashenko de orquestar este movimiento masivo, que no tendría precedentes desde que se inició la crisis migratoria en la región.

Cuentas afines a la oposición en Bielorrusia, entre ellas la del medio Nexta, han publicado este lunes en redes sociales las imágenes de un gran grupo de migrantes avanzando por una carretera y supuestamente bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad.

"El régimen bielorruso aumenta la crisis fronteriza", ha denunciado la excandidata presidencial Svetlana Tijanovskaya, quien ha acusado a Lukashenko de "empujar" a estas personas hasta la linde con Polonia y le ha hecho "plenamente responsable" de lo que ha catalogado como una "guerra híbrida".

Tijanovskaya, que abandonó Bielorrusia tras las controvertidas elecciones de 2020, ha reclamado una "contundente respuesta" a estos desafíos, con una alusión expresa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para instarle a discutir de una crisis que comenzó a finales de mayo, cuando Lukashenko avisó de que no impediría el paso de migrantes hacia países de la UE como represalia por las sanciones.

También Varsovia ha considerado "muy preocupantes" las imágenes de este lunes, según un portavoz del Gobierno polaco, Stanislaw Zaryn. "Intentarán entrar en masa en Polonia", ha advertido en su cuenta de Twitter, donde ha dicho también que "el mayor intento de entrada en Polonia hasta la fecha acaba de comenzar".

Zaryn ha asegurado que estos migrantes, "en su mayoría hombres jóvenes", avanzan con la connivencia de las fuerzas bielorrusas, que estarían guiando al grupo. En este sentido, ha subrayado que se trata de "otro ejemplo de la actividad hostil del régimen (de Lukashenko) contra Polonia".

Las autoridades polacas estiman en más de 30.000 los intentos de paso ilegal en la frontera desde principios de año, según la agencia de noticias PAP. El Gobierno polaco ha reforzado la vigilancia en la zona, para lo cual decretó a principios de septiembre el estado de emergencia en las regiones adyacentes con Bielorrusia.

