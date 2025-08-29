Polonia suspende hasta nuevo aviso todos los vuelos de sus F-16 tras el accidente mortal del jueves

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Polonia han cancelado hasta nuevo aviso todos los vuelos de sus aviones de combate F-16 --excepto para actividades operativas--, después del accidente mortal de este jueves, en el que una de las aeronaves se estrelló durante unas maniobras de entrenamiento previas a un espectáculo aéreo.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, el coronel Marek Pawlak, ha informado de que están exentos de esta decisión los vuelos destinados a proteger las fronteras y el espacio aéreo polacos, según recoge la agencia estatal de noticias PAP.

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha confirmado este viernes de que ya se están llevando a cabo las medidas oportunas para intentar averiguar el motivo del accidente que acabó con la vida del mayor Maciej Krakowian, uno de los pilotos más condecorados de la Fuerza Aérea polaca.

Krakowian se estrelló la noche de este jueves cuando realizaba unos ejercicios como parte de la preparación para un espectáculo aéreo previsto para este fin de semana en la ciudad de Radom, a cien kilómetros de la capital, Varsovia.

Han sido numerosas las muestras de condolencia de la clase política polaca, entre ellos el presidente Karol Nawrocki y el primer ministro Donald Tusk.