La presidenta de Honduras denuncia una conspiración para manipular las elecciones de noviembre

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado una "conspiración" por parte de la oposición para provocar un "golpe electoral", después de que la Fiscalía del país haya difundido este miércoles una conversación entre dos dirigentes del Partido Nacional, uno de ellos miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) haya revelado un plan para boicotear presuntamente las elecciones generales previstas para el próximo 30 de noviembre.

"Condeno con absoluta firmeza esta conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral, tal como lo ha expresado el fiscal general de la República (Johel Zelaya)", ha señalado en su cuenta de la red social X.

La mandataria ha dado orden al Ejército de que investigue "de inmediato la participación de cualquier militar activo" en este supuesto golpe y al ministro de Exteriores, Javier Bú Soto, que denuncie ante la comunidad internacional lo que ha calificado de "amenaza directa contra la democracia hondureña".

"Los mismos grupos que violaron la Constitución en el golpe de 2009 y que consumaron los fraudes electorales de 2013 y 2017, hoy pretenden nuevamente suplantar la voluntad del pueblo, generar caos y secuestrar la soberanía popular", ha agregado Castro antes de asegurar que "defenderemos la democracia y la voluntad ciudadana con toda la fuerza de la Ley, garantizando elecciones libres y transparentes, la paz social y el irrestricto respeto al Estado de derecho y al orden constitucional".

Este mismo miércoles, la Fiscalía del país centroamericano ha difundido una conversación entre el líder del Partido Nacional en el Congreso, Tomás Zambrano, y la consejera de la formación en el CNE, Cossette López, quien apunta a una lista de instituciones del CNE que declararán que "las elecciones no fueron regulares".

Según las grabaciones difundidas en rueda de prensa por el fiscal general, López sugiere asimismo que "utilicemos a la gente de la Embajada (de Estados Unidos en Honduras) y los organismos internacionales. Lo importante es que se anuncie que va ganando (el candidato a la Presidencia por el Partido Liberal de Honduras) Salvador Nasralla y no, por favor, Rixi Moncada", en alusión a la candidata presidencial por la formación gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).

"La parte que nos interesa, los militares nunca han estado con ellos, y me voy a asegurar de que sean de ellos de nuevo los que lleven el transporte, de todo lo que es el material electoral", ha agregado López, quien ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía, calificando los audios como "fabricados" y "un circo montado".

En declaraciones recogidas por la emisora HRN, López ha asegurado que no es ella quien habla en esas grabaciones: "Me parece que estoy en el 'metaverso'. Estoy tranquila. Me quieren sacar del CNE porque estoy estorbando sus planes. Aparezco como colombiana, dopada en esos audios. Me quieren sacar del cargo. Es una vulneración aberrante de los Derechos Humanos. Están haciendo apología del odio".

Por su parte, Zambrano ha aseverado que "han manipulado (su) voz con inteligencia artificial". "Llevaremos los audios a peritos internacionales para probar que fueron alterados. Responsabilizo a (presidente del CNE, del partido de Castro) Marlon Ochoa por este delito. Acudiremos a la comunidad internacional para certificar la falsedad del material. La desesperación del Gobierno es evidente; lo que han hecho es digno de un circo", ha señalado en un vídeo difundido en sus redes sociales.