La presidenta de Moldavia denuncia los impactos de cinco drones y misiles rusos en territorio nacional

Archivo - Imagen de archivo de militares estadounidenses durante ejercicios en Moldavia. - Msgt. Chad Mcmeen / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha denunciado este sábado que un ataque ruso contra Ucrania se ha derramado sobre territorio moldavo, donde han impactado al menos cinco proyectiles rusos contando misiles modelo Banderol y aviones no tripulados.

"Estos proyectiles violaron nuestro espacio aéreo y explotaron en nuestro territorio", ha denunciado Sandu en redes sociales antes de acusar a Moscú de "poner en peligro vidas por toda Europa".

El Ejército moldavo ha constatado explosiones en localidades del sureste de Moldavia, muy cerca de la región ucraniana de Odesa, donde este sábado las autoridades ucranianas han denunciado un ataque ruso contra un carguero que ha dejado al menos un marinero muerto y otros tres heridos.

Los investigadores han encontrado fragmentos de dron fuera del área urbanizada de Causeni, en las inmediaciones de la aldea de Dubovca, en el distrito de Hancesti, entre las localidades de Delacau y Puhaceni, en el distrito de Anenii Noi, así como cerca del asentamiento de Crocmaz, en el distrito de Stefan Voda. En Crocmaz, la explosión provocó un incendio de vegetación y daños materiales.

En comentarios previos, Sandu había denunciado que, en 2026, drones rusos habían ingresado al espacio aéreo de Moldavia más de 45 veces, y ocho de estos incidentes ocurrieron durante la semana pasada.

Los militares han precisado también un sexto vuelo no autorizado que "ingresó en el espacio aéreo de Moldavia a las 8.04 de la mañana, procedente de la localidad de Udobnoe, en la región de Odesa, Ucrania".

Un minuto después, "el objeto abandonó el espacio aéreo de la República de Moldavia, con dirección hacia Biliaivka, Ucrania", ha añadido el comunicado militar.