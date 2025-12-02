La presidenta de Tanzania sostiene que las protestas postelectorales eran un complot para "derrocar" su gobierno

Imagen de archivo de la presidente de Tanzania, Samia Suluhu Hassan - Europa Press/Contacto/Tanzania State House/Handout

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha sostenido este martes que las protestas que se celebraron durante las elecciones presidenciales de finales de octubre, marcadas por una violenta represión, formaban parte de un complot para "derrocar" su gobierno.

En un discurso en la ciudad tanzana de Dar es Salam, ha afirmado que los disturbios que estallaron el 29 de octubre no fueron un estallido espontáneo de ira de la población, sino una operación cuidadosamente orquestada para hacer caer a su gabinete.

"Lo que ocurrió fue un evento fabricado y quienes lo planearon estaban decididos a derrocar nuestro gobierno. Esto no fue un accidente. Quienes lo organizaron pretendían derrocar a nuestro Estado", ha dicho, según recoge el diario 'The Citizen'.

Según Hassan, las evaluaciones de las agencias de Inteligencia y las investigaciones tras los sucesos apuntan a un complot coordinado que involucra a personas que planificaron y que financiaron los hechos, así como "actores" en el lugar de los hechos.

En este sentido, ha descrito los disturbios como un "proyecto maligno generalizado", presuntamente respaldado por patrocinadores internos y externos. En cuanto a los participantes, ha dicho que iban desde aquellos que acudieron intencionadamente, como aquellos engañados y pagados por ello.

Asimismo, ha hecho hincapié en que los actos de vandalismo, incluidos ataques contra infraestructura gubernamental, policial y empresas privadas, no tenían similitudes con las manifestaciones legales que protege la Constitución.

De hecho, la jefa de Estado del país africano ha defendido la represión policial: "Juramos proteger este país (...) Entonces, cuando nos dicen que usamos fuerza excesiva, ¿qué esperaban? ¿Deberíamos habernos quedado mirando cómo triunfaban quienes planeaban derrocarnos?".

Los comicios --marcados por la victoria aplastante de la presidenta y declarados como irregulares por la Unión Africana-- desataron una ola de protestas que fue respondida con una represión policial que dejó un centenar de muertos, según Amnistía Internacional, y más de un millar, según el partido opositor Chadema. Además, las autoridades tanzanas imputaron a cerca de 300 personas por traición y conspiración.