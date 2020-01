El presidente afgano reemplaza al ministro de Exteriores por un antiguo portavoz

Publicado 22/01/2020 15:20:01 CET

KABUL, 22 Ene. (DPA/EP) -

El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha reemplazado al ministro de Exteriores en funciones, Idrees Zaman, con su antiguo portavoz Haroon Chakhansuri, según ha informado la Presidencia en un comunicado.

El nuevo jefe de la diplomacia Chakhansuri ejerció como adjunto del jefe de gabinete de Ghani y no tiene experiencia en diplomacia o política internacional.

Zaman había asumido el cargo hacía tres meses después de que su predecesor, Salahuddin Rabbani, dimitiera vía Facebook tras meses de tensiones con el presidente.

El hasta ahora ministro estaba llevando a cabo reformas en su departamento a petición de Ghani, entre los que figuraba la reducción de un centenar de puestos diplomáticos y la introducción de exámenes obligatorios de idiomas.

No está claro si Zaman ha dimitido o ha sido cesado por el presidente. La oficina de Ghani no ha ofrecido detalles sobre el cambio. El nombramiento de Chakhansuri, que es considerado como un estrecho confidente de Ghani, ha sido criticado este miércoles por sus rivales, que esgrimen que se fundamenta en lealtades personales y no en el mérito.