El presidente argelino advierte de que el país está "inundado" de droga y amenaza con atacar el "origen"

Archivo - December 31, 2025, Algeria, Algeria, Algeria: Algerian President Abdelmadjid Tebboune addresses the nation during a joint session of the two houses of parliament at the Palace of Nations in Algiers. Algiers, December 31, 2025 - Algerian Presidency Office apai / Zuma Press / Eu

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebboune, ha advertido este domingo de la "inundación" de droga que sufre su país y ha adelantado que las autoridades atacarán en el "origen" este fenómeno, que las autoridades argelinas identifican en Marruecos

"La inundación de drogas en Argelia es una verdadera guerra contra nuestro pueblo y nuestra juventud, pero puede que nos veamos obligados a ir al origen de la fabricación de estas drogas, en el marco del derecho a la legítima defensa", ha afirmado Tebboune durante un discurso pronunciado en la inauguración del año judicial 2026-2027 en la sede del Tribunal Supremo en Argel.

El propio Tebboune afirmó el 3 de octubre que las drogas se están utilizando como arma de guerra contra Argelia. "Las drogas se han convertido en un arma de guerra contra Argelia mediante el uso de todas sus variedades y en cantidades excesivas. Es una guerra híbrida y quienes la impulsan son saboteadores que atacan a nuestro país a través de su juventud", dijo.

En noviembre la revista 'El Yeich' del Parlamento argelino alertó de campañas de desinformación, propaganda y manipulación, sabotajes, así como el uso del crimen organizado, incluido el narcotráfico.

Alertaba así de las "grandes cantidades de droga" procedentes principalmente de Marruecos que son incautadas habitualmente las fuerzas militares argelinas y otros cuerpos de seguridad.