El presidente de la Cámara de Representantes pide a Biden que dimita como presidente

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, ha instado al presidente del país, Joe Biden, a dimitir de su cargo tras su anuncio "sin precedentes" de renunciar a la candidatura electoral.

"Si Joe Biden no es apto para ser candidato a presidente, no es apto para ser presidente. Debe dimitir de inmediato del cargo. El 5 de noviembre no está lo bastante cerca", ha afirmado Johnson en un mensaje publicado en X.

Johnson ha recordado que se trata de una situación "sin precedentes en la historia de Estados Unidos", ya que es la primera vez que un presidente en el cargo con posibilidad legal de reelección renuncia a la misma.

Para el dirigente republicano "el Partido Demócrata ha obligado al candidato demócrata a retirarse de las elecciones apenas 100 días antes de la votación". "Ha invalidado el voto de más de 14 millones de estadounidenses que eligieron a Joe Biden para ser el candidato presidencial demócrata, del autoproclamado 'partido de la democracia', que ha demostrado exactamente lo contrario", ha reprochado.

Sin embargo, "las perspectivas no son mejores ahora con la vicepresidenta Kamala Harris", según Johnson, ya que "es coautora de los fracasos políticos de la Administración Biden".

"Como segunda al mando y zar fronteriza completamente inepta, Harris ha sido la alegre cómplice de la destrucción de la soberanía, la seguridad y la prosperidad estadounidense, sino también del mayor encubrimiento de la historia de Estados Unidos", ha argumentado en referencia a la "incapacidad" de Biden de desempeñar sus funciones, que "conocía desde hace tanto tiempo como cualquier otro".

En clave de hombre de estado, Johnson ha advertido de que "a pesar del caos en la Casa Blanca", "nuestros adversarios de todo el mundo deben recordar que el Congreso, las Fuerzas Armadas y el pueblo estadounidense está plenamente preparado y comprometido con la defensa de nuestros intereses tanto en el interior como en el extranjero".