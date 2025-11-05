El presidente checo convoca a Babis dentro de una semana para tratar la posible coalición de Gobierno

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha convocado al líder del partido conservador populista ANO (Sí) y ex primer ministro, Andrej Babis, a una reunión el próximo miércoles 12 de noviembre para abordar el programa y los miembros de la posible próxima coalición de Gobierno, una vez el partido vencedor pactó una alianza con otras dos fuerzas para controlar la mayoría de la Cámara de Diputados.

Según ha confirmado el Castillo de Praga en un comunicado, el presidente de República Checa ha invitado a Babis a un encuentro en el que el tema principal será "el debate sobre el proyecto de declaración programática del Gobierno".

Igualmente Pavel abordará con Babis las medidas que tiene previsto adoptar como potencial primer ministro en lo relativo a la ley sobre conflictos de interés.

Babis, dueño del conglomerado empresarial Agrofert, ya tuvo que transferir a un fideicomiso su participación en el grupo empresarial cuando asumió el cargo en 2017 y hasta 2021 y ahora queda por ver cómo resuelve la situación en este caso, una vez la normativa checa sobre conflictos de interés se ha vuelto más estricta.

Pavel y Babis se disputaron la presidencia de República Checa en enero de 2023, cuando el exgeneral de la OTAN cosechó en segunda vuelta el 58,32 por ciento de los votos superando al entonces ex primer ministro, que logró el 41,67 por ciento.

El partido conservador populista de Babis firmó el lunes un acuerdo de coalición con los partidos Libertad y Democracia Directa (SPD) y AUTO en la sede de la Cámara Baja del Parlamento checo. Esta coalición controla 108 de los 200 escaños de la Cámara de Diputados, con lo que Babis se garantiza la estabilidad parlamentaria y el respaldo legislativo para el próximo gobierno.

El aspirante a primer ministro ha destacado que los tres partidos "están unidos por su voluntad de desplazar al gobierno saliente" del primer ministro en funciones, Petr Fiala, que agrupaba a la coalición Spolu (Juntos), a la formación Alcaldes e Independientes y al Partido Pirata Checo bajo un programa de centro-derecha europeísta.