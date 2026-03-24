El presidente de Corea del Sur pide disculpas por la muerte de 14 personas en el incendio de la fábrica de Daejeon

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. - -/YNA/dpa

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha pedido este martes disculpas al país por la muerte de 14 personas en el incendio que tuvo lugar la semana pasada en una fábrica de componentes automotrices de la ciudad de Daejeon, ubicada en el centro del país, donde también resultaron heridas otras 60 personas.

"Quiero enviar mis más profundas condolencias a las víctimas y a sus allegados y familiares", ha afirmado Lee, que ha dicho sentirse "profundamente triste como el responsable estatal de mayor rango de que los accidentales laborales de este tipo sigan ocurriendo".

Sus palabras llegan poco después de que visitara la zona del incidente el sábado, donde se reunió con familiares y prometió abrir una investigación exhaustiva sobre la causas del incendio para trazar protocolos de seguridad y "evitar tragedias similares de cara al futuro".

Asimismo, ha pedido a las diferentes autoridades pertinentes incrementar las medidas de seguridad y de compensación para las familias, a las que se ofrecerá también apoyo psicológico, según informaciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap. "El Gobierno debe realizar las inspecciones pertinentes en fábricas de este tipo para garantiza que se cumplen los sistemas de seguridad correctamente", ha añadido.

Las labores de extinción realizadas a lo largo del fin se semana se vieron complicadas por la presencia de unos 200 kilogramos de sodio en su interior, lo que podría provocar una explosión si no se manipulaba adecuadamente.