El presidente de Corea del Sur sopesa pedir perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

Archivo - El presidente surcoreano, Lee Jae Myung. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del sur, Lee Jae Myung, ha apostado este miércoles por pedir perdón a las autoridades norcoreanas por las acciones de su predecesor en el cargo, Yoon Suk Yeol, y el despliegue de drones y el lanzamiento de folletos con propaganda a lo largo de la frontera.

"Siento que debería disculparme, pero dudo a la hora de decirlo alto y claro", ha indicado durante una rueda de prensa. "Temo que si realmente lo hago, esto sirva para iniciar una batalla ideológica o para ser el objetivo de acusaciones sobre la idea de que estoy a favor de Corea del Norte", ha apuntado.

Sus comentarios llegan a medida que avanzan las investigaciones sobre el uso de estos drones por parte de la anterior Administración. Yoon y algunos de sus asesores en materia de seguridad han sido acusados de ordenar estos despliegues fronterizos para "provocar" a Pyongyang y fomentar una respuesta que llevase a la declaración de la ley marcial en Corea del Sur.

Lee ha descrito las relaciones entre los dos países como "muy herméticas" y ha recalcado que es necesario introducir medidas para "generar confianza" entre las partes y poder así reabrir los canales de comunicación, según informaciones del diario 'The Korea Times'.

Asimismo, ha mostrado su disposición a abordar las cuestiones relacionadas con las maniobras militares conjuntas con Estados Unidos, al tiempo que ha defendido que su intención es actuar de "facilitador" a la hora de tratar estos asuntos.