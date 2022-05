El presidente de Cuba califica de "lesivo" el excluir a países de la Cumbre de las Américas

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha acusado de injerencia a Washington y ha calificado de "irrespetuoso y lesivo a la soberanía de las naciones" el excluir a países de la Cumbre de las Américas en el marco de la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

"Dicen ser promotores de la democracia, que deliberadamente confunden con su sistema, pero no son capaces de asegurar un espacio plural. Pretenden estar interesados en una relación constructiva con nuestra región, pero irrespetan las diferencias", ha señalado.

"Estados Unidos, con sus prácticas hegemónicas y antidemocráticas, sin ningún tipo de justificación, pretende ignorar y silenciar ese justo reclamo, acudiendo incluso a maniobras de engaño", ha dicho el mandatario cubano, agregando que la isla ha participado y participa en otros eventos "demostrando su voluntad de diálogo constructivo".

En este sentido, ha explicado que Washington "desoye" el reclamo de los distintos países americanos para celebrar "una verdadera cumbre hemisférica". "El carácter de las relaciones hemisféricas debe cambiar", ha indicado, agregando que América ha cambiado y que "ya no son posibles las exclusiones".

"Una América Latina y Caribe unida en su diversidad, con voz firme y propia, articulada en la coordinación de nuestras estrategias de desarrollo y la defensa de la soberanía, resulta esencial", ha indicado, tal y como ha recogido Cubadebate.

Díaz-Canel también ha hecho énfasis en los avances que ha hecho Cuba, pese a la pandemia de coronavirus, y ha señalado que es una prueba de que la isla "no se detiene a pesar del recrudecimiento extremo del bloqueo y del permanente hostigamiento político".

Asimismo, los participantes de la cumbre de ALBA-TCP han emitido un comunicado en el que condenan esta "decisión unilateral", ya que "constituye un grave retroceso histórico en las relaciones hemisféricas que ofende a los pueblos latinoamericanos y caribeños".

"(Los miembros) apoyan y agradecen la valiente y digna posición asumida por gobiernos, actores sociales, organizaciones y pueblos hermanos de nuestro continente, que han rechazado de manera contundente y de diversas formas, las exclusiones de la reunión de Los Ángeles", han agregado, según ha recogido Granma.

Al encuentro organizado por La Habana ha acudido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, ha participado de forma virtual, tal y como ha recogido el diario 'La Prensa'.

"Desde la XXI Cumbre del ALBA-TCP, le expresé el agradecimiento del pueblo de Venezuela al presidente argentino, Alberto Fernández. Su voz firme será una de las voces más poderosas para cuestionar la exclusión y el intento de división de América Latina y el Caribe", ha agregado Maduro en su perfil oficial de Twitter, refiriéndose a las dudas del mandatario de acudir a la cumbre.

El Gobierno estadounidense informó a principios de mes que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para la cumbre en Los Ángeles argumentando que no son naciones democráticas. "Los países que por sus actuaciones no respeten la democracia, no van a recibir invitaciones", aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.