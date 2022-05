El presidente de Ecuador y el exalcalde de Guayaquil protagonizan acusaciones cruzadas

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha cargado contra el expresidente Rafael Correa y el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot por organizar un supuesto complot para sacarlo de la Presidencia y desestabilizar la democracia.

"El señor Correa y el señor Nebot, juntitos estos mellizos, desde el primer día de mi Gobierno (...) No es un problema de una institución, sino de dos señores que no soportan que Guillermo Lasso esté en la Presidencia del Ecuador", ha dicho el actual mandatario ecuatoriano.

Según ha recogido el diario 'El Universo', Lasso ha asegurado que el expresidente Correa "le tiene miedo", mientras que el exalcalde de Guayaquil "lo odia", ya que "no tuvo los huevos para ser candidato" y ahora "tiene envidia y unos celos (por los) que se dedica a desestabilizar la democracia ecuatoriana".

En respuesta, Nebot ha publicado este sábado en redes sociales un comunicado en el que precisa que no odia a Lasso, sino que "le da lástima su estado emocional". "Pero no es usted un demente cualquiera. Es el presidente de la República y solo por eso me refiero a sus exabruptos", ha dicho.

"En cuanto a huevos, olvídese de los míos y demuestre los suyos combatiendo a la delincuencia comín", ha agregado, refiriéndose al aumento de la violencia, por el que el Ejecutivo ha tenido que activar el estado de excepción en Guayas, Manabí y Esmeraldas.

Lasso acusó en 2021 al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, a Correa y al exalcalde de Guayaquil de conspirar para dar un golpe institucional en Ecuador.