El presidente filipino ordena adoptar un marco nacional de la IA para coordinar su uso en el país

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. - FERDINAND MARCOS JR. (X)

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha ordenado este sábado la adopción de un marco nacional para regular el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial (IA) en el país, así como la creación de un consejo interinstitucional encargado de coordinar su aplicación en toda la Administración.

Con esta decisión, Filipinas se suma a la lista de países que impulsan un marco de gobernanza de la IA como hoja de ruta estratégica para la formulación de políticas públicas, la coordinación normativa, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas.

Según el decreto firmado por el mandatario, este nuevo Consejo Nacional será el organismo responsable de coordinar, facilitar y supervisar tanto la ejecución del plan como el resto de las iniciativas gubernamentales vinculadas a esta tecnología.

Según ha declarado la portavoz del Palacio Presidencial filipino, Claire Castro, la medida busca proporcionar una "dirección unificada" y una gobernanza clara para el desarrollo y el uso de la IA en el país.

La portavoz ha asegurado que el presidente Marcos reconoce la IA no solo como un medio para avanzar en la tecnología, sino también como una herramienta para mejorar la vida de los filipinos y brindar beneficios prácticos a los trabajadores, las empresas, las comunidades y el país.

Esta iniciativa se alinea con la hoja de ruta impulsada por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), bloque del que Filipinas forma parte y que aprobó en 2024 su propia guía regional sobre gobernanza y ética de la inteligencia artificial, en un momento en que distintos gobiernos asiáticos buscan equilibrar el impulso a la economía digital con el establecimiento de salvaguardas regulatorias frente a riesgos como la desinformación o la vulneración de derechos.