El presidente de Irán denuncia la "contradicción" de los ataques de EEUU contra su infraestructura de energía

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado este sábado que Estados Unidos ha atacado la infraestructura económica y energética iraní a pesar de la moratoria en ese sentido anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para facilitar las negociaciones.

"A pesar de las afirmaciones y promesas de las autoridades estadounidenses de que no atacarían la infraestructura económica y energética, están atacando estos lugares", ha afirmado Pezeshkian durante una conversación telefónica con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

"Este discurso y comportamiento contradictorios evidentemente han llevado a Irán a una mayor desconfianza ante el agresor estadounidense", ha añadido Pezeshkian, según recoge la televisión pública iraní IRIB.

Otro ejemplo, ya con Israel como protagonista, ocurrió el pasado viernes, cuando el Ejército israelí confirmó dos ataques contra una planta de agua pesada en la provincia iraní de Arak, en el centro-oeste del país, y una fábrica de óxido de uranio concentrado en la provincia de Yazd, en el centro de Irán, sin que por ahora exista riesgo de contaminación para la población, según las autoridades iraníes.

Trump anunció el pasado jueves la prórroga de la suspensión de ataques contra las centrales eléctricas de Irán por un período de 10 días, hasta el próximo 6 de abril, después de un primer ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

El propio Pezeshkian ha publicado en redes sociales que "responderemos contundentemente si nuestros centros de infraestructura y económicos son atacados".

El mandatario iraní ha subrayado que "Irán no realiza ataques preventivos", pero que reaccionará ante estos ataques y ha advertido expresamente a los países vecinos de que "si queréis desarrollo y seguridad, no permitáis a vuestros enemigos hacer la guerra desde vuestro territorio".

Pezeshkian ha argumentado que "la reacción defensiva de Irán es natural", aunque Teherán "considera a los países musulmanes como sus hermanos y no quiere dañar a un solo musulmán".

Por su parte, el primer ministro paquistaní ha reiterado su propuesta de mediar entre Irán y Estados Unidos, aunque ha advertido de que cualquier proceso debe desarrollarse en una "atmósfera de confianza y respeto mutuo" y para ello debe cesar la ofensiva militar.

"He informado (a Pezeshkian) de la iniciativa diplomática de Pakistán para implicar a Estados Unidos y a los países hermanos del Golfo e islámicos para facilitar el diálogo y la desescalada", ha explicado Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.

Sharif ha explicado que la conversación "ha durado más de una hora" y ha destacado que ha transmitido su "contundente condena" de "los continuos ataques israelíes contra Irán" y ha mencionado en particular los "ataques contra infraestructura civil".