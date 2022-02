El presidente de Perú rechaza injerencias por parte de su equipo de confianza y denuncia intentos de golpe de Estado

Dimite de su cargo el viceministro de Justicia por "debilitamiento institucional"

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha rechazado las supuestas injerencias por parte de su equipo de confianza en la toma de decisiones y ha denunciado intentos de golpe de Estado en las últimas semanas en el marco de la crisis política que atraviesa el país y que ha derivado en el anuncio de una nueva recomposición del Gabinete ministerial.

"Desde el inicio de mi gestión he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado. Además, denuncio los intentos golpistas que se están orquestando con más fuerza desde esta semana", ha dicho Castillo en un comunicado publicado en su perfil oficial de Twitter.

Así, ha rechazado "ciertas teorías" por parte de algunos exfuncionarios sobre la "injerencia" de su equipo de confianza en la toma de decisiones y ha agregado que "son afirmaciones, en todos sus extremos, falsas".

"En esta nueva campaña mediática que tiene como objetivo promover la censura presidencial, salen al descubierto actitudes antidemocráticas de algunos sectores que solo buscan desestabilizar el país y poner en riesgo la gobernabilidad", ha dicho, agregando que le apena que "grupos de poder promuevan de manera sistemática una innecesaria moción presidencial".

Por otro lado, el viceministro de Justicia, Gilmar Andía Zúñiga, ha renunciado este lunes a su cargo por medio de una carta dirigida al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, según ha informado el periódico 'La República'.

"Ha sido una gestión donde he evidenciado acciones sin precedentes para el debilitamiento institucional y técnico de este ministerio, así como de sus órganos adscritos que impactan de manera directa en las políticas y acciones que tiene esta cartera de cara a la población y sobre todo al sistema de justicia", ha declarado en el documento.

En paralelo a este anuncio, la presidenta del Poder Judicial peruano, Elvia Barrios, ha solicitado una convocatoria de urgencia del Consejo de Estado del país ante la "crisis" que atraviesa el Gobierno peruano.

Así, Barrios ha instado a Castillo a convocar al Consejo de Estado debido a la necesidad de que los máximos representantes de los Poderes del Estado se unan en "la búsqueda de medidas consensuadas en situaciones de emergencia o inestabilidad en el país", según recoge la prensa peruana.

"Me permito cursar esta misiva como presidenta de un Poder del Estado, pues, si bien el principio de separación de poderes forma parte del núcleo esencial de nuestra Constitución, hoy en día ya no implica una división tajante entre los órganos estatales, sino un mandato de cooperación y coordinación conforme lo ha indicado el Tribunal Constitucional", ha apuntado Barrios en su comunicado.

El Consejo de Estado tiene como objetivo dictaminar una decisión en los casos de difícil deliberación con respecto a una crisis de Gobierno en cualquier ámbito, según recoge el periódico peruano 'La República'.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha criticado a Castillo por "no estar preparado para conducir la Presidencia". "No solo debe conocer la Constitución, sino que debe saber que esa facultad que él tiene de designar ministros no es irrestricta, tiene límites", ha aseverado Gutiérrez en una entrevista con el diario 'El Comercio'.

Castillo reconoció este viernes que los ciudadanos no pueden vivir en "permanente incertidumbre" y que "no quieren más confrontaciones" ni tampoco anuncios de mociones de censura: "En esta hora crucial el país exige un comportamiento responsable".

Mientras se gesta la enésima moción de censura contra el presidente Castillo, varias fuerzas del Congreso ya adelantaron la pasada semana que no darían su aval al nuevo equipo de gobierno, encabezado por el primer ministro Héctor Valer, por las denuncias de violencia machista que pesan sobre este último.

Con el anuncio de la recomposición del gabinete, el presidente Castillo deberá informar sobre el que será ya su cuarto equipo de gobierno desde su victoria en las elecciones presidenciales de Perú, hace apenas ocho meses.