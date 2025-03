El presidente de Serbia dice que dimitirá si se demuestra el uso de cañones de sonido para disolver protestas

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha negado una vez más que las fuerzas de seguridad hicieran uso de cañones de sonido para disolver las protestas antigubernamentales del pasado fin de semana y ha asegurado que, en caso de demostrarse lo contrario, presentará su dimisión al cargo.

"Si nuestras fuerzas del orden realmente usaron un cañón de sonido, ya no seré presidente. Todas las pruebas presentadas demuestran con absoluta claridad que esto no ocurrió", ha aseverado el presidente serbio en una rueda de prensa desde Bruselas, donde mañana se celebra una cumbre de la Unión Europea.

Vucic ha reconocido que Serbia sí dispone de este tipo de dispositivos adquiridos en el pasado, pero ha tratado de rebajar el asunto asegurando que "todos los países del mundo" cuentan con equipos de este tipo. "Nunca se ha usado en Serbia", ha asegurado, según recoge la radiotelevisión serbia (RTS).

"Todo está claro como el agua, todo está claro para todos (...) Nunca se ha usado en ningún lugar (un cañón sónico), ni siquiera un megáfono, porque no era necesario. Todo estaba en calma, no había necesidad de usarlo. Repito: una prueba de que se usó el cañón contra los manifestantes y ya no seré presidente", ha remachado.

Unas 107.000 personas, según la Policía, se manifestaron este sábado en Belgrado para recordar a las quince víctimas mortales de la caída de un muro en la estación de trenes de Novi Sad en noviembre del año pasado, un hecho que se ha convertido en un símbolo del desencanto popular con la falta de transparencia del Gobierno.

Las movilizaciones han estado encabezadas principalmente por estudiantes, pero con el paso de las semanas han incorporado a políticos de la oposición, en lo que Vucic ha denunciado como un intento de secuestrar los motivos de la protestas para transformarla en un ataque contra su Gobierno.

Las fuerzas de seguridad serbias detuvieron a una docena de personas vinculadas supuestamente con incidentes violentos en la noche previa a la gran concentración, en la que las fuerzas de seguridad usaron cañones sónicos para disolver la protesta, según ha denunciado la oposición.